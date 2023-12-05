Появились подтверждения, что на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи. На днях украинские паблики опубликовали интервью с одним из непальцев, который воевал за РФ и попал в плен.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех ранее завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала.

МИД Непала также призывает РФ вернуть на родину тела погибших непальцев и выплатить их семьям компенсации. Власти Непала просят своих граждан не воевать в Украине ни за одну из сторон.

Кроме того, Непал подключил дипломатические усилия, чтобы освободить пленного гражданина страны.

Также телеграм-каналы пишут, что восемь непальцев заключили контракты с минобороны РФ, но затем сбежали со службы и теперь объявлены в розыск. Россия платит непальцам за участие в войне по 195 тысяч рублей в месяц.

Непальские наемники-гуркхи известны тем, что ещё с ХІХ века воюют в составе британской армии. Также они служат и в армии Индии.

Напомним, летом СМИ сообщали, что в Украине по обе линии фронта воюют представители народности из Непала - гуркхи.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.