Спикер Госпогрнслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они прибывали туда. За происходящим по ту сторону границы пристально следят подразделения разведки", - сказал Демченко.

Напомним, в последнее время появляется все больше информации, что "вагнеровцы" возвращаются на фронт в Украину. Отмечается, что наемники одного из взводов штурмового отряда собрали самостоятельную группу, которая едет на войну в Украину для "защиты интересов России". Паблик "Вагнера" сообщает, что отправляющиеся на фронт будут "биться на одном из сложных направлений".

Ранее сообщалось, что часть "вагнеровцев" после смерти Евгения Пригожина заключили контракты с Министерством обороны РФ и отправились на фронт.

Также появлялась информация, что в случае отказа от контракта с Минобороны РФ "вагнеровцы" станут частью белорусской ЧВК под эгидой президента Беларуси Александра Лукашенко.

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