В сети появились фото "вагнеровцев", которые, как утверждается, едут на фронт в Украину воевать "на одном из сложных направлений".

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что наемники одного из взводов штурмового отряда собрали самостоятельную группу, которая едет на войну в Украину для "защиты интересов России".

Паблик "Вагнера сообщает, что отправляющиеся на фронт будут "биться на одном из сложных направлений".

Ранее сообщалось, что часть "вагнеровцев" после смерти Евгения Пригожина заключили контракты с Министерством обороны РФ и отправились на фронт.

Также появлялась информация, что в случае отказа от контракта с Минобороны РФ "вагнеровцы" станут частью белорусской ЧВК под эгидой президента Беларуси Александра Лукашенко.

Мы анализировали, какая судьба ждет "вагнеровцев" после гибели Пригожина.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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