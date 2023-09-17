"Биться на сложном направлении". Появились фото "вагнеровцев", которые возвращаются на войну в Украину
В сети появились фото "вагнеровцев", которые, как утверждается, едут на фронт в Украину воевать "на одном из сложных направлений".
Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер".
Отмечается, что наемники одного из взводов штурмового отряда собрали самостоятельную группу, которая едет на войну в Украину для "защиты интересов России".
Паблик "Вагнера сообщает, что отправляющиеся на фронт будут "биться на одном из сложных направлений".
Ранее сообщалось, что часть "вагнеровцев" после смерти Евгения Пригожина заключили контракты с Министерством обороны РФ и отправились на фронт.
Также появлялась информация, что в случае отказа от контракта с Минобороны РФ "вагнеровцы" станут частью белорусской ЧВК под эгидой президента Беларуси Александра Лукашенко.
Мы анализировали, какая судьба ждет "вагнеровцев" после гибели Пригожина.
Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.
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