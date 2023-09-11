Наемники ЧВК "Вагнер", которые не будут подписывать контракт с Минобороны РФ, станут частью создаваемой под эгидой Александра Лукашенко ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.

Об этом сообщает ряд белорусских оппозиционных ресурсов, а также украинский Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Всем "вагнеровцам" в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", - говорится в сообщении.

По информации ЦНС, наемники ЧВК "ГардСервис" постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо", которая расположена в Мариной Горке Минской области.

В ЦНС считают, что основной задачей "ГардСервиса" будет их противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.

По информации Deutsche Welle, "ГардСервис" ранее была охранным предприятием, которому, единственному в стране, было разрешено иметь огнестрельное оружие.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года.

"Тогда же Александр Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также применять специальные средства и физическую силу "в порядке, установленном законом для военизированной охраны", - пишет DW.

Сейчас эта структура постоянно сотрудничает с наемниками из "Вагнера".

Напомним, в конце августа сообщалось, что Минобороны РФ активно пытается взять остатки ЧВК "Вагнер" под свой контроль.

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