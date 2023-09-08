В Беларуси демонтировано уже больше половины лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель под Осиповичами.

Об этом сообщает местный мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн".

По его данным, демонтаж палаток начался еще 28 июля, то есть почти за месяц до гибели куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, и продолжается по сей день. Из 292 палаток осталось 130.

"Гаюн" полагает, что демонтируются лишние палатки, поскольку наемников в Беларусь приехало меньше, чем планировалось. А часть военных могут переселить в казармы по соседству.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что количество "вагнеровцев" в Беларуси уменьшается. По его словам, "они расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" - их вербуют в другие военные компании".

О том, что "вагнеровцы" постепенно покидают Беларусь, в конце августа сообщала и Госпогранслужба Украины.

Перед этим глава МВД Польши Мариуш Каминьский в присутствии коллег из Литвы, Латвии и Эстонии потребовал от властей Беларуси, чтобы "вагнеровцы" покинули территорию их страны.

Однако Лукашенко отказался вывести "вагнеровцев" с территории Беларуси.