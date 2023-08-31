Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил отказом на призыв властей Польши и стран Балтии вывести из страны "вагнеровцев".

"Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их (наемников ЧВК - Ред.) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это – необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования", — заявил президент Беларуси.

Ранее в МВД Польши потребовали от властей Беларуси, чтобы "вагнеровцы" покинули территорию их страны.

Напомним, что вскоре в Беларуси начнутся учения ОДКБ. По словам Лукашенко, там будут участвовать небольшие контингенты войск блока.

Как мы сообщали, Лукашенко заявил, что учения ОДКБ не являются подготовкой нападения на Польшу.

Вместе с этим в командовании Вооруженных Сил считают, что учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ на северной границе Украины.