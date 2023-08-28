Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в присутствии коллег из Литвы, Латвии и Эстонии потребовал от властей Беларуси, чтобы "вагнеровцы" покинули территорию их страны.

Об этом Каминьский сказал на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Прибалтики, на которой обсуждали тему полного закрытия границы с Беларусью.

По словам Каминьского, ситуация на границе за последние месяцы обострилась сперва миграционным давлением, а позже и появлением нескольких тысяч наемников из ЧВК.

"Мы потребовали от властей в Минске, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Беларуси и чтобы мигранты немедленно покинули приграничную зону и были отправлены в страны их происхождения", - добавил Каминьский.

В любой "критической ситуации" Каминьский пообещал принять "немедленные ответные меры".

"Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранперехолды, которые до сих пор открыты", - сказал он, добавив, что речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели Польша вдвое увеличит число военных на границе с Беларусью.

А в июле польские власти уже грозили, что могут полностью закрыть свою границу с Беларусью, если поблизости произойдут серьезные инциденты с участием наемников ЧВК "Вагнер".