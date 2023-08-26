Президент России Владимир Путин после гибели куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина укрепил свои позиции среди российской элиты, считает экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он (президент РФ - Ред.) укрепился после падения самолета. Независимо от того, кто его сбил, все равно все будут думать на Путина. Укрепился среди элиты. Потому что прощение (Пригожина - Ред.) в глазах элиты было слабостью. Я просто знаю генералов, которые говорили: "А что, так можно было? Это же военная измена". И я знаю гражданских чиновников, которые говорили: "Я не понимаю, почему он так делает (прощает мятеж Пригожину - Ред.)".

Сейчас все сомнения сняты, и если даже это марсиане его забрали, все будут думать на Путина", - заявил Венедиктов, признанный в России "иноагентом".

Венедиктов также сказал со ссылкой на "вагнеровцев", что на встрече с ними в Кремле Путин заявил, что Пригожин их обманывал, когда говорил, что начал мятеж по команде президента.

Как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России — в публикации "Жизнь и смерть Евгения Пригожина".

Ранее "Страна" подготовила материал о том, какая судьба ждет "вагнеровцев" после гибели Пригожина.