Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной ложью" заявления о том, что за гибелью куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стоит Владимир Путин.

Его слова приводят российские СМИ.

Говоря о причинах крушения самолета, пресс-секретарь Кремля заявил, что фактов о катастрофе пока немного, их предстоит выяснить следствию. По его словам, официальные итоги расследования будут опубликованы.

Песков подчеркнул, что для подтверждения гибели Пригожина еще нужно провести экспертизы, в том числе генетическую. Пока же официальных результатов нет.

Также Песков не знает, пойдет ли Путин на похороны куратора ЧВК.

"Пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график", - сказал спикер Кремля.

Ранее мы публиковали заявление самого Путина о гибели Пригожина. Президент РФ фактически признал гибель главы ЧВК и назвал его "человеком сложной судьбы". Также он выразил соболезнования семьям всех погибших на борту.

"Страна" подробно анализировала, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.