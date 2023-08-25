В Тверской области РФ в реке нашли крыло и шасси бизнес-джета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщают российские паблики.

Они упали в трех километрах от места крушения основной части самолета и в нескольких сотнях метров от места падения хвоста.

Это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.

Фрагмент шасси

Напомним, одна из версий следствия - взрывное устройство, заложенное в отсек шасси.

Вторая - неосторожное обращение с боеприпасами, найденными на борту.

Ранее в США заявили, что не видят признаков сбития самолета ракетой.

Напомним, что самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение вечером 23 августа. Погибли 10 человек, находившихся на борту. Проводится процедура идентификации тел.

Мы писали о том, какие три главных версии гибели Пригожина в отдельном материале.

А также анализировали возможные последствия гибели главы "вагнеровцев" для Украины и России.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

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