Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором рассказывается о последних днях жизни куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным издания, он провел их в разъездах по Африке. В прошлую пятницу его частный самолет приземлился в столице ЦАР, где он пытался убедить президента Фостена-Арканжа Туадеру продолжить сотрудничество после того, как глава Кремля Владимир Путин лично сказал ему дистанцироваться от Пригожина. Месяц назад Туадера был в Санкт-Петербурге на конференции и воздержался от встречи с Пригожиным.

Местные военные, которые вместе с "Вагнером" воевали против правительства Судана, привезли Пригожину ящики с золотом в качестве платы за ранее переданное им вооружение. По данным источника WSJ, Пригожин, глядя на ящики, сказал: "Мне нужно больше золота".

Дальше он ненадолго остановился в Мали, пока его конкуренты из Минобороны РФ вели переговоры с постоянными клиентам "Вагнера" в Ливии. Об этой поездке также писало издание Financial Times.

Источники WSJ подтверждают, что делегацию возглавлял замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, которого Пригожин ранее публично пристыдил за неформальное обращение к нему на "ты", когда захватил штаб Южного военного округа в Ростове в ходе мятежа.

WSJ также считает, что Кремль "постепенно берет под формальный контроль разветвленную клиентскую сеть Пригожина, амбиции которой превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина".

По данным источников, руководящую роль в этих операциях получил генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

После Мали Пригожин вылетел в Россию, но до конечной точки назначения - Санкт-Петербурга - так и не добрался.

Напомним, 21 августа Пригожин опубликовал свое первое видео с момента провала мятежа в России. Он записал видео из Африки, заявил, что "выполняет там те задачи, которые мы обещали решить" и сказал, что ему "нужны богатыри".

А 23 августа вблизи села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. На борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы анализировали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.