Президент РФ Владимир Путин подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Крушение самолета глава Кремля прокомментировал во время встречи с главой "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Что касается этой авиационной катастрофы, то, прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", - сказал президент РФ, добавив, что "первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер".

По его словам, глава Следственного комитета доложил ему о начале расследования". Путин пообещал довести расследование до конца.

"Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время", - заверил российский президент.

Также он коротко рассказал о Пригожине.

"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал он не только у нас в стране, и с результатом работал, и за границей - в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вчера только, как мне стало известно, вернулся из Африки", - сказал Путин.

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, на борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы подробно писали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.