Вечером 23 августа стало известно о том, что в России произошло крушение самолета, на борту которого был куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Собрали главные последствия крушения, которые могут возникнуть после смерти Пригожина.



1. До сих пор официально гибель Пригожина не подтверждена. Подтверждено только, что, по документам, он числился среди пассажиров. Но, с учетом того, что он до сих пор не объявился нигде живым, можно считать вероятность его гибели очень высокой. Либо, если исходить из конспирологических теорий, речь идет об инсценировке его смерти, чтоб "вычеркнуть из списка живых". Впрочем, в таком случае его все равно объявят погибшим.



2. Основной версией, которая обсуждается в мире по поводу гибели Пригожина, является его убийство по приказу Путина в отместку за поднятый им мятеж. В России же, как и предполагала "Страна", на официальном уровне, а также на прокремлевских ресурсах, версия о причастности Путина и российской власти к гибели Пригожина отметается и называется "вражеским вбросом" с целью посеять вражду и смуту внутри России. И продвигается версия о причастности иностранных спецслужб, которая, судя по всему, и станет официальной в РФ.



3. Вчера вечером было много разговоров о том, что теперь начнется новый мятеж и "марш на Москву", сообщалось о некоем экстренном заседании "совета командиров "Вагнера", появились видео от имени якобы "вагнеровцев" и российских военных с обвинениями в адрес Путина. Но достоверность этих видео не подтверждена (в РФ их считают фейком), а заседание совета командиров "Вагнера" вчера опровергли близкие к Пригожину телеграмм-каналы. В целом, хоть отдельные "вагнеровские" каналы все еще пытаются качать "зраду", но основная часть провоенных пабликов и спикеров России (в том числе, многие из тех, кто ранее поддерживал Пригожина) продвигает другую линию: "все, что говорят о причастности к гибели Пригожина Путина это вражеское ЦИПСО, чтоб столкнуть нас лбами, не нужно этому верить, а нужно воевать дальше и крепить единство рядов".



4. Какова теперь судьба "вагнеровцев", которые после гибели Пригожина и Уткина остались фактически без командования? Часть из них сейчас находится в Африке, часть в Беларуси. Что касается "африканских вагнеровцев", то, судя по публикациям в российских телеграмм-каналах, их хотят включить в создаваемый под эгидой российской военной разведки специальный "экспедиционный корпус" для действий в Африке. Ранее этому, как пишут, противился Пригожин, но теперь, вероятно, процесс попытаются довести до конца. Что касается "белорусских вагнеровцев", то их, вероятно, захотят вновь задействовать в войне против Украины под руководством лояльной российским властям части командиров ЧВК. Такой вариант, собственно, уже предлагал "вагнеровцам" Путин на встрече с ними в Кремле (он сказал, что новым их командиром будет исполнительный директор "Вагнера" Трошев). Но тогда против этого жестко выступил Пригожин и большинство командиров пошло за ним в Беларусь. Теперь, вероятно, будет попытка номер два. В случае ее успеха, "вагнеровцы" вернутся на фронт как отдельное подразделение, но уже в структуре российской армии, хотя, возможно, с особым статусом и с прямой связью с Путиным. Правда, получится ли реализовать эту идею на практике - пока не очень понятно. В лояльности Кремлю командиров ЧВК есть сомнения.

5. Какое влияние будет иметь гибель Пригожина на ситуацию внутри РФ? Пригожин, несмотря на провал его мятежа, разоружение и расформирование ЧВК "Вагнер" в России, оставался потенциальной "точкой сборки" нового бунта, если к нему вдруг возникли бы предпосылки. Человек, который повел свою частную армию на Москву, после чего не был наказан, как положено наказывать мятежников, а был принят в Кремле и остался "в раскладах" (при том, что в содеянном даже не раскаялся) - это был сильный образ, который самим фактом своего существования бил по стабильности и авторитету власти Путина, особенно среди российской элиты, так как внешне мягкая реакция президента РФ после мятежа могла быть воспринята как проявление слабости. Катастрофа самолета эту очень серьезную угрозу для него ликвидировала и, скорее всего, будет использована Кремлем для внутренней консолидации России вокруг Путина.

Естественно, это не снимет существующие проблемы в РФ – очень тяжелая война, которая явно пошла не по изначальному плану и требует все больше ресурсов – как человеческих, так и финансовых, экономические трудности (например, начавшийся рост цен на ряд товаров), разборки между околокремлевскими группами влияния и прочее. Однако Пригожин был единственным в России человеком, который, теоретически, мог на фоне этих проблем раскачать ситуацию (также как он ее раскачивал зимой и весной) вплоть до нового вооруженного мятежа и организации масштабной смуты. Другого такого деятеля на горизонте пока не видно. Тем более, что у кандидатов на эту роль судьба Пригожина будет всегда перед глазами.