Накануне падения самолет куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту.

Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

Самолет находился на высоте около 8,5 тысяч км до 18:19, затем его вертикальная скорость резко снизилась, он потерял высоту. После этого вышел на максимальную высоту около 9,15 км, а после снизился до 8,4 км. Затем он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться.

Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км.

Все это произошло за 32 секунды.

Ранее западные эксперты проанализировали видео падения самолета с Пригожиным. По их мнению, на борту мог произойти взрыв или в самолет попала ракета.

О том, что самолет могла сбить зенитная ракета, писала и газета Financial Times.

Напомним, накануне в Тверской области РФ потерпел крушение самолет, который летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку. В числе пассажиров рейса значились куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

По данным российских властей, все, кто был на борту самолета, погибли. Это семь пассажиров и три члена экипажа.

Мы разбирались в ситуации и публиковали три главных версии гибели Пригожина.