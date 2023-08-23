На борту разбившегося самолета были Пригожин, Уткин и командиры "Вагнера"
Руководители ЧВК "Вагнер" подтверждают гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина при крушении самолета.
Об этом заявил представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, он "только что общался с выдающимися "музыкантами".
О том, что Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета, утверждает и российское издание "Фонтанка".
Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер", пишет издание.
"По информации "Фонтанки", бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер", сообщает источник нашего издания", - говорится в заметке.
Также источники Ксении Собчак сообщают, что Пригожин все-таки был на борту разбившегося самолета. Об этом телеведущая написала в своем телеграм-канале.
"По данным моих источников, Пригожин все-таки был на борту", - сказано в посте.
Напомним, у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение принадлежащий Пригожину самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30.
Почти сразу СМИ сообщили, что в списках его пассажиров были куратор ЧВК и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.