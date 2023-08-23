Руководители ЧВК "Вагнер" подтверждают гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина при крушении самолета.

Об этом заявил представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, он "только что общался с выдающимися "музыкантами".

О том, что Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета, утверждает и российское издание "Фонтанка".

Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер", пишет издание.

"По информации "Фонтанки", бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер", сообщает источник нашего издания", - говорится в заметке.

Также источники Ксении Собчак сообщают, что Пригожин все-таки был на борту разбившегося самолета. Об этом телеведущая написала в своем телеграм-канале.

"По данным моих источников, Пригожин все-таки был на борту", - сказано в посте.

Напомним, у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение принадлежащий Пригожину самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30.

Почти сразу СМИ сообщили, что в списках его пассажиров были куратор ЧВК и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.