Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заранее знало о подготовке куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мятежа в России.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

У Бернса спросили, имелись ли у американской разведки сведения о подготовке мятежа.

"Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности", - ответил Бернс.

По словам директора ЦРУ, когда Пригожин "решил действовать, это не стало сюрпризом".

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли он заранее о подготовке мятежа основателем ЧВК "Вагнер".

"Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то - Ред.) вещи заранее", - ответил президент, заставив журналистов гадать, ставить ли перед "что" запятую или точку после нее.

Также газета Washington Post писала, что американская разведка получила сигналы о будущем мятеже ещё в середине июня. Но при этом не имела сведений ни о точном характере, ни о сроках подготовки бунта.

Напомним, 23 июня Пригожин устроил попытку военного мятежа в России, но спустя сутки после начала заявил, что отступает, потому что не хочет, чтобы "была пролита русская кровь с одной из сторон".