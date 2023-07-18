В Воронежской области обнаружены тела двух "вагнеровцев", которых расстреляли за отказ участвовать в мятеже куратора ЧВК Евгения Пригожина. Об этом пишет российский паблик "База".

Тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями обнаружили еще 6 июля недалеко от автодороги "Воронеж - Луганск", рядом с селом Оськино.

17 июля был задержан подозреваемый в убийстве - 25-летний наемник "Вагнера", уроженец Киргизии. Во время допроса он рассказал, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.

Ранее The Wall Street Journal сообщала о зачистке в российской армии после мятежа Пригожина.

Также в Ростове начали укреплять штаб Южного военного округа, который захватывали "вагнеровцы" в ходе мятежа.

Тем временем "вагнеровцы" продолжают перемещаться в Беларусь, куда прибыла четвертая колонна ЧВК в составе как минимум 80 машин. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что "вагнеровцы" будут тренировать армию белорусов. "Страна" также публиковала спутниковые снимки лагеря ЧВК "Вагнер" под Осиповичами.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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