В российском Ростове укрепляют штаб Южного военного округа, который в июне без боя захватила ЧВК "Вагнер" в ходе мятежа.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы.

По их информации, по всему периметру здание укрепляют кубами с песком, охраняют штаб около 30 военных, за забором штаба дежурит бронетехника в составе бронетранспортеров и бронемашин ГАЗ "Тигр". Также местные каналы сообщают, что на кровле дома дежурит снайпер.

Отмечается, что кубы с песком - это так называемые габионы. Они предназначены для защиты от пуль, осколков и других поражающих средств. По словам источников одного местного СМИ в штабе округа, габионы берегут цоколь здания от подтопления. Ширина сооружений составляет примерно 2,5 метра.

Ранее Минобороны России заявило, что вооружение ЧВК "Вагнер" передано российской армии. Это две тысячи единиц техники и вооружения, среди которых сотни танков, РСЗО "Град" и "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Накануне один из командиров "Вагнера" сообщил, что наемников из частной военной компании Евгения Пригожина до начала августа отправили в отпуск, и сейчас готовится вывод ее сил в Беларусь.