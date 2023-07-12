Оружие сдали, контракты оставили. Что означает разоружение "вагнеровцев"
Сегодня Минобороны России заявило, что вооружение ЧВК "Вагнер" передано российской армии. Если это правда, то новость знаковая.
Ведь до сих пор сохранялась двусмысленная ситуация, когда взбунтовавшиеся наемники оставались при оружии, а значит теоретически могли повторить мятеж. Теперь же без тяжелого вооружения и систем ПВО это сделать будет намного труднее.
Кроме того, сдача оружия говорит еще и о том, что руководство ЧВК в лице Евгения Пригожина и Кремль все же достигли каких-то договоренностей.
На это указывало и недавнее заявление Дмитрия Пескова о встрече Пригожина и Владимира Путина.
А сегодня российские СМИ сообщили, что связанные с Пригожиным компании уже после мятежа заключили как минимум девять контрактов с государством на сумму более миллиарда рублей. Это подряды на питание для московских школ, больниц и детского лагеря "Артек" в Крыму.
Также МИД не будет расторгать старые контракты с компаниями Пригожина.
Иными словами, Кремль хотя и отобрал приносившие основной доход главе ЧВК подряды Минобороны, все же часть госконтрактов оставил ему для кормления. А "Вагнер", со своей стороны, сдал тяжелое вооружение.
Что выглядит как некая сделка, по которой стороны решили "мирно разойтись", по сути, выполняя договоренности, достигнутые в день мятежа о его прекращении.
Но вопрос дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер" остается.
Вчера в Минобороны Беларуси заявили, что готовятся принимать наемников у себя в стране.
Ранее предполагалось, что к Александру Лукашенко уйдут часть "вагнеровцев", которые не пожелали переходить под руководство Минобороны РФ и не разошлись по домам.
Но в последнее время и Пригожин, и "вагнеровцы", и близкие к ним телеграм-каналы усиленно намекали, что ЧВК готова вернуться на фронт в Украину. Однако только при условии сохранения своей прежней структуры и командования, а также без подчинения Минобороны. Что противоречило ранее озвученным заявлениям Путина и МО РФ о том, что без контрактов никто воевать в Украине больше не будет.
Судя по тому, что ЧВК сдала тяжелое вооружение, на их условия возвращения на фронт Путин не согласился. И теперь те "вагнеровцы", которые не захотят идти в российскую армию, отправятся либо по домам, либо в Беларусь (если это будет ещё актуально), либо в дальнее зарубежье, если Кремль позволит Пригожину продолжить работу в Африке.
Впрочем, такие перспективы вероятны только если стороны не захотят переиграть договоренности. Чего исключать нельзя.