Сегодня Минобороны России заявило, что вооружение ЧВК "Вагнер" передано российской армии. Если это правда, то новость знаковая.

Ведь до сих пор сохранялась двусмысленная ситуация, когда взбунтовавшиеся наемники оставались при оружии, а значит теоретически могли повторить мятеж. Теперь же без тяжелого вооружения и систем ПВО это сделать будет намного труднее.

Кроме того, сдача оружия говорит еще и о том, что руководство ЧВК в лице Евгения Пригожина и Кремль все же достигли каких-то договоренностей.

На это указывало и недавнее заявление Дмитрия Пескова о встрече Пригожина и Владимира Путина.

А сегодня российские СМИ сообщили, что связанные с Пригожиным компании уже после мятежа заключили как минимум девять контрактов с государством на сумму более миллиарда рублей. Это подряды на питание для московских школ, больниц и детского лагеря "Артек" в Крыму.

Также МИД не будет расторгать старые контракты с компаниями Пригожина.

Иными словами, Кремль хотя и отобрал приносившие основной доход главе ЧВК подряды Минобороны, все же часть госконтрактов оставил ему для кормления. А "Вагнер", со своей стороны, сдал тяжелое вооружение.

Что выглядит как некая сделка, по которой стороны решили "мирно разойтись", по сути, выполняя договоренности, достигнутые в день мятежа о его прекращении.

Но вопрос дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер" остается.

Вчера в Минобороны Беларуси заявили, что готовятся принимать наемников у себя в стране.

Ранее предполагалось, что к Александру Лукашенко уйдут часть "вагнеровцев", которые не пожелали переходить под руководство Минобороны РФ и не разошлись по домам.

Но в последнее время и Пригожин, и "вагнеровцы", и близкие к ним телеграм-каналы усиленно намекали, что ЧВК готова вернуться на фронт в Украину. Однако только при условии сохранения своей прежней структуры и командования, а также без подчинения Минобороны. Что противоречило ранее озвученным заявлениям Путина и МО РФ о том, что без контрактов никто воевать в Украине больше не будет.

Судя по тому, что ЧВК сдала тяжелое вооружение, на их условия возвращения на фронт Путин не согласился. И теперь те "вагнеровцы", которые не захотят идти в российскую армию, отправятся либо по домам, либо в Беларусь (если это будет ещё актуально), либо в дальнее зарубежье, если Кремль позволит Пригожину продолжить работу в Африке.

Впрочем, такие перспективы вероятны только если стороны не захотят переиграть договоренности. Чего исключать нельзя.