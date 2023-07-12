В Кремле назвали "очередным вбросом" информацию о том, что во время пригожинского мятежа ЧВК "Вагнер" дошла до ядерного объекта.

Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

"У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "вагнеровцы" дошли до ядерной базы в Воронежской области во время мятежа, но не смогли попасть внутрь. На базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно вместить в рюкзак. Буданов говорит, что наемники хотели захватить их, чтобы "поднять ставки" мятежа, но не смогли открыть дверь в ядерное хранилище.

Помимо этого, Кирилл Буданов заявлял, что ФСБ получила задание убить Пригожина после неудачного мятежа. Буданов сказал: "ФСБ получила задачу убить его. Удастся ли им это сделать? готовы к масштабной операции". Однако он подчеркнул, что ликвидация Пригожина - большой открытый вопрос, потому что неизвестно, смогут ли в ФСБ решиться на такую операцию и выполнить задачу.