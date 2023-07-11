Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "вагнеровцы" дошли до ядерной базы в Воронежской области во время мятежа, но не смогли попасть внутрь.

Об этом он сообщил в интервью Reuters.

На базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно вместить в рюкзак. Буданов говорит, что наемники хотели захватить их, чтобы "поднять ставки" мятежа, но не смогли открыть дверь в ядерное хранилище.

Источник Reuters, близкий к Кремлю и имеющий связи с военными, частично подтвердил слова Буданова. Он говорит, что контингенту Вагнера действительно "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы заволновались, потому что там хранятся ядерные боеприпасы".

Другой источник издания заявил, что эти события вызвали обеспокоенность в Кремле и послужили импульсом для переговоров при посредничестве Лукашенко.

В то же время официальные лица США выразили сомнения по поводу этой версии. Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж сказал: "Мы не можем подтвердить этот отчет. У нас не было никаких указаний на то, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой".

А специалисты сомневаются, что "вагнеровцам" удалось бы воспользоваться ядерным оружием.

Напомним, слухи о том, что "вагнеровцы" хотят захватить (или уже даже захватили) базу с ядерным оружием РФ появились ещё в день мятежа. Но каких-либо объективных подтверждений этим слухам на данный момент нет.

В открытых источниках есть данные о том, что одна из групп "вагнеровцев" во время "марша на Москву" находилась примерно в 100 км от этой ядерной базы. Но нет свидетельств того, что они до этой базы дошли.

Напомним, ранее Буданов сказал, что ФСБ получила задание убить Пригожина после неудачного мятежа.