Россияне 24 июня (в день мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) купили иностранной валюты на 7,1 млрд рублей. Об этом сообщает Центробанк РФ.

При этом Центробанк сообщает, что месячная сумма продажи инвалюты составляет всего 300 млн рублей, так как в другие дни россияне больше сдавали валюты, чем покупали ее.

Напомним, 6 июля в России евро и доллар рекордно подорожали по отношению к рублю. Центробанк РФ и правительство называют главными причинами падения рубля "динамику внешнеторгового баланса". Однако главная проблема - в дефиците бюджета, который из-за падения экспорта столкнулся с уменьшением доходов, но при этом расходы растут из-за войны. Поэтому российские власти девальвируют курс, чтобы получать больше доходов в рублях при уменьшении валютных поступлений.

Но пока открытым остаётся вопрос, до какого уровня будут снижать курс рубля.

Как сообщает разведка Британии, президент РФ Владимир Путин проводил публичные мероприятия после мятежа Пригожина, чтобы "продемонстрировать силу".

Ранее мы писали, что Федеральная разведывательная служба Германии прослушивала переговоры куратора "вагнеровцев" Евгения Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко во время попытки мятежа.

Помимо этого, мы сообщали, что блогеры и каналы, поддерживающие Пригожина, начинают готовить почву для нового мятежа "вагнеровцев".