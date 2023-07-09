В Санкт-Петербурге после сообщения о минировании полиция эвакуировала всех сотрудников книжного магазина "Листва", в котором планировалось выступление Игоря Стрелкова-Гиркина.

Об этом проинформировали представители магазина в своем Telegram-канале.

Стрелков собирался провести лекцию перед поклонниками на тему мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"В "Листве" снова полиция. В этот раз повод - якобы сообщение о минировании. Всех сотрудников заставили покинуть лавку, ждем кинологов. Встреча со Стрелковым должна была состояться через пару часов", - говорится в сообщении администрации магазина.

Представители магазина заявили, что на место прибыли пять полицейских машин и два десятка силовиков, в том числе ОМОН. Движение транспорта возле "Листвы" перекрыто, пишут российские СМИ.

По данным прессы, незадолго до происшествия в книжный магазин пришли сотрудники полиции и предостерегли заведение от проведения встречи со Стрелковым-Гиркиным.

"Я в восторге! Какая потрясающая, какая сногсшибательная оперативность и эффективность! В "Листве" "обнаружили бомбу". Разбираться приехал ОМОН, а все потому, что в Санкт-Петербург с лекцией о мятеже Пригожина приехал "бывший Стрелков". Один и без оружия. Наконец-то на Литейном представилась возможность проявить мужество и отвагу, соответствующую уровню угрозы!" - язвительно прокомментировал инцидент сам Стрелков.

Напомним, что Стрелков-Гиркин осудил мятеж Евгения Пригожина. Также он считает ложью заявления Пригожина о ракетном ударе министерства обороны РФ по позициям ЧВК "Вагнер".

Ранее Стрелков выступил против ядерного удара России по Украине.