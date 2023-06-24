Игорь Стрелков-Гиркин считает ложью заявления Евгения Пригожина о ракетном ударе Министерства обороны РФ по позициям ЧВК "Вагнер".

Об этом Стрелков-Гиркин написал в своем Telegram-канале.

"Если удар и был - то нанести его мог (по логике) только сам "Вагнер" (а всего вернее - инсценировка). Основание: для ликвидации "Вагнера" совершенно не нужно наносить какие-то удары по каким-то лагерям. Достаточно "грохнуть" самого Пригожина. Ну, может еще кого-то из его близкого окружения вместе с ним. И всё.

А бить по рядовым солдатам и командирам – это глупость несусветная. На понимание этого даже у Шойгу с Герасимовым мозгов хватит. Вот если-бы накрыли ракетой самого Пригожина с его "советом командиров" – я бы еще поверил. А так – вранье", – заявил Гиркин.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Также Пригожин заявил, что Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

Российская власть уже определилась с действиями куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению правительства, это мятеж.

А, по данным BBC, в Москве подняли по тревоге ФСБ и всех силовиков.