Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин по поводу своего мятежа начал давать заднюю.

Он заявил, что это "не военный переворот, а марш справедливости и наши действия никак не мешают войскам".

На видео можно заметить эволюцию заявлений, попытавшегося устроить мятеж Пригожина. Сначала - "будем уничтожать всех, кто оказывает сопротивление". Потом - "это не военный переворот, а марш справедливости".

Напомним, сегодня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

Также Пригожин заявил, что Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.

О том, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит военный мятеж в РФ, возможно, координируя свою деятельность с Украиной и Западом, которые, по очевидным причинам, заинтересованы в повторении февраля 1917 года в России, мы писали ещё в начале мая.