После вчерашнего заявления Путина, что все ЧВК, которые воюют на фронте, должны заключить контракты с минобороны РФ, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин сказал, что никто из "вагнеровцев" контракты с минобороны РФ заключать не будет.

"Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - заявил Пригожин.

Он надеется, что Путиным и Госдумой будет найдено некое "компромиссное решение".

Ранее мы писали о том, какие варианты действий есть у Пригожина после подписания приказа Шойгу об обязательности контрактов с минобороны РФ для всех ЧВК воюющих на фронте.

Также мы писали о том, что глава Украинского института будущего проанализировал конфликт Шойгу и Пригожина, а также почему молчит Путин.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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