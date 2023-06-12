Руководитель "Украинского института будущего" Вадим Денисенко проанализировал конфликт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и куратора наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом Вадим Денисенко написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что после того, как Минобороны РФ решило заставить всех добровольцев записаться в ряды вооруженных сил, Пригожин перешел очередную красную линию и предупредил: если Шойгу решит рейдернуть" Вагнер", то погибнет.



В своем выступлении Пригожин заявил, что выполнял приказы только Суровикина и последний является единственным умным генералом.

"Причин такого акцентированного упоминания может быть три: во-первых, Суровикин и без того имеет натянутые отношения с Герасимовым и не исключено, что его могут "уйти" вместе с "Вагнером" и это игра на опережение.

Во-вторых, это может быть полем для маневра, когда придет время "Ч". При крайней необходимости, можно "провести переговоры" Суровикин – Пригожин и первый пообещает выполнить какие-то требования, а последний сможет выйти из ситуации не потеряв лицо.

И третий вариант: Пригожин просто цинично употребляет Суровикина" - пишет Вадим Денисенко.

Также он упоминает о том, что появилась версия, что Пригожину будет предложен должность губернатора, чтобы загнать его в стойло.

Вадим Денисенко также анализирует, почему молчит Путин.

"Молчать и ждать в уголке, это отличительная черта Путина. Будучи трусом по натуре, он помимо всего прочего боится принимать решения. И боится расставаться с людьми. Но здесь есть еще одна вещь: конфликт Пригожин-Шойгу, задумывавшийся, как и масса подобных конфликтов, как история, когда стравливаются между собой люди, которые грызут друг друга и ждут пока Путин разрулит ситуацию. На этот раз Путину нужно было бы, чтобы кто-нибудь легко троллил генералов, чтобы их энергия шла не на дворцовые игры, а на войну друг с другом. И здесь ситуация перестала быть штатной. Нужно принимать очень неприятное для Путина резкое решение, когда ему ставят ультиматум: или один или другой. Он в силу своего психотипа такие ультиматумы не выносит. И потому держит паузу" - анализирует глава "Украинского института будущего".

Что касается Пригожина и Кадырова, то нынешняя ситуация с Пригожиным – это шанс для Кадырова снова вернуться в общероссийскую повестку дня.

"Более того, он самостоятельно взял на себя роль пса царя, который щелкает на тех, кто мешает царю. Но первый свой "гав" Кадыров сделал слишком примитивно и получил ответ о том, что пригожинцы помнят первую и вторую чеченские войны и на чьей стороне воевал клан Кадырова. Пригожин открыто стал говорить о противопоставлении россиян и чеченцев в нынешних реалиях.

Если отбросить околополитическую трескотню, существует высокая вероятность, что чеченцы и вагнеровцы в ближайшем будущем могут стать конкурентами в криминальном мире России" пишет Вадим Денисенко.

Он отмечает, что в РФ система построена так, что никто не понимает, что делать без указания Путина и пока не желающего принимать никаких решений. Идеальный выход – убить Пригожина. Но нет команды от Путина.

При этом, по его словам, Путин устами Шойгу, передал Пригожину привет, когда сказал, что к 1.08 тот должен завершить этот цирк. Поэтому с большой долей вероятности можем говорить о том, что Путин до 1.08 будет молчать.

У Пригожина пока есть запасной вариант передать часть вагнеровцев в Минобороны под личные гарантии Суровикина, но при этом не стоит забывать, что военные способности вагнеровцев сейчас относительно невелики.

"Итак, шоу должно продолжаться. Хотя черных лебедей никто, конечно, не отменял" - отмечает эксперт.

Напомним, что ранее мы писали, какой будет судьба ЧВК "Вагнер" после отказа Пригожина подписывать контракт с Минобороны РФ. Три сценария.