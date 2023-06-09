Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь резко высказался в адрес Евгения Пригожина.

Пост с критикой куратора ЧВК "Вагнер" появился в его телеграм-канале.

Кадыров подтвердил слова Пригожина о том, что после недавних выпадов "кадыровцев" против куратора ЧВК "Вагнер" у них была достигнута договоренность прекратить информвойну. Но затем, как сказал Кадыров, и сам Пригожин, и командиры "Вагнера" "сделали ряд циничных заявлений".

А потому Кадыров решил вновь вернутся к этому вопросу.

Основные претензии Кадырова к Пригожину заключаются в том, что своей публичной активностью он работает против России, дискредитирует армию, а через нее и Владимира Путина.

"Точка должна была быть поставлена в вопросе объявления украинской армии второй армией (это пощечина каждому нашему бойцу), в вопросе перехода на личности и частную жизнь, и самое главное, в обсуждениях действий российской армии, руководства армии и, следовательно, верховного главнокомандующего. Президент день и ночь работает ради российского народа, тащит страну из ямы санкций и обвинений. Каждое решение - взвешенное, наиболее выгодное и наиболее безопасное. Повторяю, ему виднее гораздо дальше и шире. Руководству лучше знать, где нужны 200 тысяч военных: на ответственных рубежах или там, куда просит медиапространство", - заявил Кадыров.

Он также дал понять, что Пригожин, который клеймит элиту и коррупционеров, сам коррупционер.

"Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса", - сказал Кадыров.

Напомним, в начале мая Кадыров критиковал Пригожина за угрозы вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

В начале июня соратники Кадырова призвали Пригожина поговорить по-мужски за критику подразделения "Ахмат".

На это отреагировал реальный командир и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий "Вагнер" Уткин.