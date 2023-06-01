Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова обрушились с жесткой критикой на куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Видеообращения с критикой записали глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Непосредственным поводом стало заявление Пригожина о том, что ему неизвестно, чем на фронте занимается подразделение Кадырова "Ахмат".

Но их возмущение касалось и в целом риторики Пригожина, который регулярно эмоционально высказывается против действий российской власти и армии в Украине.

"В своих заявлениях ты всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке. Мне не понятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тысяч бойцов... Если ты будешь продолжать в том же русле, то ничего хорошего из этого не выйдет", - заявил глава парламента Чечни.

"Скинь свою локацию. В любое время, в любом месте, как мужчина мужчине выскажем друг другу то, что есть", - добавил Даудов.

Вслед за ним и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов предложил куратору ЧВК "лицом к лицу решить любой вопрос".

"Женя, ты не понимаешь, чем занимается подразделение "Ахмат", ты не должен понимать. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за 7—8 месяцев, ты был руководителем (видимо, речь идет об очень высоких потерях среди "вагнеровцев" во время штурма города - Ред.). Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, и мы лицом к лицу любой вопрос решим", - заявил Делимханов.

Вскоре после появления заявлений Даудова и Делимханова свое слово сказал и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Алаудинов отметил, что его подразделение "является одним из самых боеспособных на линии боевого соприкосновения".

"Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д., как у Пригожина", - сказал он.

Алаудинов добавил, что "очень много бойцов из ЧВК "Вагнер" перешли в спецназ "Ахмат" и что "никакого секрета тут нет".

Напомним, ранее Пригожина за его угрозы выйти из Бахмута раскритиковал Рамзан Кадыров - только в более мягкой форме.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие цели у Пригожина.