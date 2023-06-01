Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин, объявивший о выводе ЧВК из Бахмута, отправился в турне по России.

Как пишет российской оппозиционное издание "Медуза", его заявления похожи на политагитацию, хотя он сам утверждает, что в политику не собирается.

За два дня в конце мая он успел дать три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде).

Формально тур связан с презентацией проекта "Вагнер. Второй фронт", хотя что из себя он представляет пока непонятно.

Он направлен то ли на "военно-патриотическое" воспитание молодежи, то ли на то, чтобы рассказывать россиянам о проблемах, связанных с войной в Украине.

Набор тезисов, которые Пригожин озвучивает журналистам, везде примерно одинаковый: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь, вводить плановую экономику и превратиться в большую "Северную Корею".

"Рецепт победы: всеобщая мобилизация на два миллиона человек, хорошее управление армии и дисциплина, расстрел дезертиров. Нужно сделать всех руководителей оборонных предприятий военнослужащими, чтобы к ним тоже можно было бы применять смертную казнь. Я считаю, что высшую меру наказания надо возвращать. Иначе войну не выиграть. Нужно сделать страну военным монстром, чтобы оружия было больше, чем в Северной Корее", - сказал Пригожин.

По поводу хода военных действий он назвал "нормальным" вариантом для России постепенную заморозку конфликта при условии удержания уже завоеванных территорий.

"Если держим линию обороны, то это будет длинная война, которая должна закончиться для России более-менее нормально. Все успокоятся, что потеряли эти территории, и дальше все съедет на нет. Мы будем в длительной изоляции, нам надо самим привыкать делать микросхемы, надо перестать выпускать компьютерщиков на вольные хлеба. Жать руки на саммитах нам еще долго-долго не придется. Мы должны понять, что с точки зрения общения со всеми остальными, мы будем как Северная Корея. С точки зрения уровня жизни, конечно мы будем на порядок выше, потому что у нас на территории есть все, что нам необходимо".

При этом Пригожин не исключает масштабной войны с Западом.

"Я считаю, что точка допустимой Западом эскалации конфликта скоро будет приближена, и это будет уже серьезный полномасштабный конфликт, в котором нам придется оборонятся", - сказал Пригожин.

Он заявляет, что его нынешнюю пиар-активность не нужно расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты бизнесмен, как он утверждает, не планирует. По крайней мере пока.

"Партию "Вагнер" в Госдуме или кандидата в президенты Пригожина вы не увидите. Во всяком случае, на сегодняшний день все задачи совершенно другие. Но если мы превратимся в ливийскую пустыню и будем гонять по пескам на обваренных со всех сторон джипах, как в фильме "Безумный Макс", тогда придется партию делать", - сказал Пригожин.