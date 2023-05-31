Российские телеграм-каналы публикуют видео с отдыха в Карелии детей куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Павла и Вероники.

На видео они "оттягиваются" под песни со словами "ты хуес@с, а я элита" и "а ты в деревни х@й соси".

Сам Пригожин уже подтвердил подлинность этих фото и видео, заявив, что они сделаны были летом 2022 года (то есть, когда уже шла полномасштабная война). По утверждению Пригожина фото были похищены специальным киберподразделением министерства обороны РФ.

Напомним, ранее Пригожин в своем интервью заявил об угрозе революции в России и допустил возвращение Бахмута Украиной.

Ранее "Страна" уже обращала внимание, что интервью Пригожина, по сути, стало первым антипутинским публичным выступлением представителя российской элиты.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

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