В среду, 31 мая, в Украине продолжается уже 462-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

31 мая

08.00 Побывавший в Киеве сенатор США Линдси Грэм намекает на скорое контрнаступление Украины.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - заявил Грэм Politico.

Первоначальным приоритетом, по его словам, должно быть "возвращение некоторых стратегических мест".

Он сказал, что уже идут "операции по формированию" — то есть удары, которые растягивают российскую оборону и путают планы противника, "а это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро".

При этом на вопрос, думает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию до конца года, Грэм не стал отвечать утвердительно.

07.50 Последствия обстрела Шебекино Белгородской области. Там сообщают о четырех раненых, пострадавших домах и автомобилях.

07.40 Утром россияне обстреляли Межирецкую громаду Павлоградского района Днепропетровской области. Враг атаковал транспортное предприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Он лечится дома. Есть разрушение. Информация уточняется.

07.30 США продолжают собирать информацию об атаке беспилотников на Москву 30 мая, чтобы установить полную картину произошедшего.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

07.15 В Краснодарском крае РФ сообщают об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу, где произошло возгорание. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники "Shahed". Почти все дроны были уничтожены. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, гражданская и административная инфраструктура.

2. Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 64 авиационных и один ракетный удар, 88 обстрелов из РСЗО.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой области.

4. В Ялте в Крыму российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимость у граждан Украины, которые не приняли российское гражданство. В такие дома заселяются военнослужащие РФ.

5. В Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

6. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

06.30 Карта тревог сейчас.