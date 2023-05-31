Обвиняемый во взяточничестве депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын выехал за границу (откуда до сих пор не вернулся) благодаря письму главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом пишут "Схемы" (проект Радио Свобода).

Он выехал 13 мая 2023 года в направлении Польши по разрешению главы ГПСУ Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова.

По данным источников журналистов с доступом к данным о пересечении границы, депутат покинул Украину через пункт пропуска "Рава-Русская" вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600.

Это случилось за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается дело, в котором Трубицын проходит обвиняемым в получении взятки.

Письмо Буданова датировано 27 января 2023 года. В нем глава ГУР обратился к руководителю ГПСУ с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в заграничную командировку пяти лицам, среди которых и Трубицын.

Из четырех человек, которые ехали с Трубицыным, двое - известные личности.

Это 27-летний Юрий Лихачев, с которым Трубицын уже ездил за границу, и коллекционер антиквариата Руслан Шапиро. Еще двое человек - непубличные фигуры, пишут "Схемы".

В ГУР пока не прокомментировали журналистам эту информацию.

Напомним, что в феврале этого года Трубицын остановил членство в партии "Слуга народа".

Детективы НАБУ разоблачили его и еще пятерых человек на получении 1,4 млн грн неправомерной выгоды для содействия в организации розничной торговли в столице.

ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. Денежный залог в размере почти 15 миллионов гривен за выход из СИЗО Трубицына внесла его жена.

Сам Трубицын заявляет, что никаких взяток не получал.

"Страна" детально рассказывала об этом деле.