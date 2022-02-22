Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, которого разоблачили при получении взятки в 1,4 млн гривен, остановил свое членство в партии "Слуга народа" на период следствия.

Об этом говорится в сообщении главы партии Елены Шуляк.

"Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына", - написала Елена Шуляк.

Как сообщалось, 9 февраля детективы разоблачили Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,4 млн грн неправомерной выгоды для содействия в организации розничной торговли в столице.

12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. НАБУ проинформировало, что в случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления - до 9 апреля 2022 года включительно.

На фоне происходящего с Трубицыным в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела против депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

В результате денежный залог в размере почти 15 миллионов гривен за выход из СИЗО Трубицына внесла его жена. После чего Трубицын заявил, что никаких взяток не получал.

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга" Трубицын и чем он известен.