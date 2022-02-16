За депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого разоблачили в получении взятки в 1,4 млн грн, внесли залог суммой более 14 млн грн. Он вышел из СИЗО.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

"За Трубицына внесен залог", - сообщили в ВАКС.

12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. НАБУ проинформировало, что в случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления – до 9 апреля 2022 года включительно.

На фоне происходящего с Трубицыным в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела против депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также градоначальник заявил, что Киевсовет будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты".

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга" Трубицын и чем он известен.