Экс-нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин по разрешению губернатора Закарпатья ездит за границу по системе "Шлях".

Об этом говорится в расследовании "Главкома".

По данным издания, Трухин в системе указан "водителем по перевозке гуманитарки".

Разрешение на выезд за границу, выданное начальником Закарпатской ОВА Виктором Микитой, действует до 1 июля.

Официально в водители Трухина направил благотворительный фонд "Возрождение Харькова". Организация появилась в марте 2022 года. Учредителями выступили пятеро жителей Харькова. С марта 2023 фонд прописан в Хусте Закарпатской области.

В беседе с "Главкомом" руководитель "Возрождения Харькова" Александр Бондарь заявил, что не знаком с экс-нардепом Трухиным.

Напомним, в августе 2021 года Александр Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

В этом году он пошел на сделку со следствием и на суде признал, что предлагал полицейскому взятку.

В конце февраля Верховная Рада лишила Александра Трухина его мандата.

Напомним, что система "Шлях" позволят выезжать заграницу водителям, перевозящим военные, медицинские и гуманитарные грузы.

Ранее мы писали о том, что тысячи военнообязанных мужчин не вернулись в Украину после выезда по системе "Шлях".