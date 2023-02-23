Верховная Рада Украины лишила мандата нардепа Александра Трухина, который ранее написал заявление о его сложении.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"За" соответствующее решение проголосовали 288 парламентариев.

Трухин, как стало известно вчера, пошел на сделку со следствием и на суде признал, что предлагал полицейскому взятку.

По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ и заплатить штраф в размере 68 тысяч грн. По условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен также будет перечислен на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что предыдущие заседания суда по делу Трухина переносили из-за его зарубежной командировки, а также из-за того, что нардеп болел ковидом.

В августе 2021 года нардеп попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Позже в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просил правоохранителей отпустить его с места аварии и намекал на сумку с деньгами, которая лежала в автомобиле.