Нардеп Ярослав Железняк опубликовал заявление своего коллеги Александра Трухина, исключенного из "Слуги народа" из-за дела о взятке, о сложении депутатского мандата.

Он говорит, что соответствующее постановление регламентный комитет парламента уже внес на рассмотрение Верховной Рады на ближайшем заседании.

Напомним, что вчера нардеп Трухин пошел на сделку со следствием и на суде признал, что предлагал взятку полицейским.

По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ и заплатить штраф в размере 68 тысяч грн. По условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен также будет перечислен на нужды ВСУ.

В августе 2021 года нардеп Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Инцидент запомнился словами Трухина полицейскому, которые попали на нагрудную камеру: "Давай я тихонько в лес уйду".

При этом ранее заседания суда по делу Трухина переносили из-за его зарубежной командировки, а также из-за того, что нардеп заболел коронавирусом.