Для украинских депутатов и чиновников вернут публичное декларирование их собственности и доходов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов. Хочу поблагодарить президента за поддержку моего законопроекта №8071, который возобновляет представление и проверку электронных деклараций. Накануне в поддержку законопроекта №8071 выступили послы G7. Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие", – написал Арахамия.

Напомним, в конце марта чиновников, депутатов, судей и остальные категории населения, которые были должны до 1 апреля подавать ежегодные электронные декларации, освободили от этой обязанности на время военного положения.

В сентябре Арахамия внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны.