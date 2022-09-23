Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны.

Предполагается, что субъекты декларирования должны подать свои декларации в течение двух месяцев после принятия закона.

При этом законопроект назван изменениями в законодательство "с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза".

"Отметим, что возобновление декларирования и проверок деклараций даёт возможность подконтрольным Западу антикоррупционным структурам (НАПК, НАБУ, САП) инициировать уголовные дела против любых чиновников, депутатов, судей и других граждан, которые должны по закону подавать декларации", - комментирует инициативу телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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