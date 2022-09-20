Верховная Рада приняла за основу законопроект №7687, который определяет порядок бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву во время мобилизации.

Бронирование - это один из вариантов, который позволяет оставить военнообязанное лицо работать на предприятии во время войны.

Согласно принятому законопроекту, могут быть забронированы военнообязанные, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.

Ранее в Раде предлагали освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров. Но пока соответствующий законопроект не приняли.

Также недавно в Украине суды начали освобождать мужчин от незаконной мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

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