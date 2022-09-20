Большинство граждан Украины не верят в раскол между политическим и военным руководством страны, о котором в последнее время много говорят.

Такие данные опубликовала социологическая компания КМИС по результатам своего опроса.

Согласно данным КМИС, 71% не верит в раскол между политическим и военным руководством страны (14% верят).

60% считают, что руководство Украины уделяет ВСУ столько внимания, сколько может (24% так не считают).

51% считают, что западное оружие не разворовывается (29% уверены в обратном).

87% считают, что власть не пойдет на неприемлемые компромиссы с РФ (только 5% допускают это).

73% уверены, что Запад серьезно помогает Украине (15% считают, что он устает и помощь слабеет).

На вопрос, нужно ли привлекать прямо сейчас к ответственности лиц, виноватых в просчетах при подготовке к войне (скорее всего, это намёк на Зеленского и его команду), 31% ответил утвердительно, а 58% отрицательно. Правда, формулировка вопроса звучала с определённым подтекстом: "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне, даже если это спровоцирует конфликты и создаст угрозу единству, либо этот вопрос нужно перенести на время после войны".

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