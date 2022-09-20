Соцопросы показывают единодушие украинцев. Фото: 5 канал

Большинство граждан Украины не верят в раскол между политическим и военным руководством страны, о котором в последнее время много говорят.

Такие данные опубликовала социологическая компания КМИС по результатам своего опроса.

Согласно данным КМИС, 71% не верит в раскол между политическим и военным руководством страны (14% верят).

60% считают, что руководство Украины уделяет ВСУ столько внимания, сколько может (24% так не считают).

51% считают, что западное оружие не разворовывается (29% уверены в обратном). 

87% считают, что власть не пойдет на неприемлемые компромиссы с РФ (только 5% допускают это).

73% уверены, что Запад серьезно помогает Украине (15% считают, что он устает и помощь слабеет).

На вопрос, нужно ли привлекать прямо сейчас к ответственности лиц, виноватых в просчетах при подготовке к войне (скорее всего, это намёк на Зеленского и его команду), 31% ответил утвердительно, а 58% отрицательно. Правда, формулировка вопроса звучала с определённым подтекстом: "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне, даже если это спровоцирует конфликты и создаст угрозу единству, либо этот вопрос нужно перенести на время после войны".

Результаты опроса КМИС, фото 1Результаты опроса КМИС, фото 2Результаты опроса КМИС, фото 3Результаты опроса КМИС, фото 4Результаты опроса КМИС, фото 5

Ранее "Страна" анализировала, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.

Мы также писали о слухе, что Зеленский готовит увольнение главкома ВСУ Залужного.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться