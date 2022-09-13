Успехи Украины в освобождении Харьковской области опять разожгли толком неугасающие страсти вокруг отношений между политическим руководством и военным командованием страны.

Многие обратили внимание на прокатившуюся по СМИ и социальным сетям волну высоких оценок в адрес командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который командует восточной группой войск, вытесняющей российские части из Харьковской области.

Конечно, часть публикаций продиктованы логичным интересом к Сырскому журналистов. Однако обилие подобных материалов уже породило версию, что идет целая кампания по популяризации Сырского в украинском обществе. По мнению некоторых, за ней стоит украинская власть, которая якобы хочет противопоставить Сырского нынешнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Тем более что ранее уже ходили слухи о том, что Офис президента хочет поменять Залужного на Сырского.

Что происходит вокруг командования украинской армии, разбиралась "Страна".

От комвзвода до обороны столицы

Сначала о самом генерале Сырском. Это кадровый военный, начавший свое восхождение по карьерной лестнице с командования взводом и выросший до генеральского звания. Согласно открытым данным, он родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области в России.

В 1982 году закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С 1993 года он служил в 6-й дивизии внутренних войск (сейчас Национальная гвардия Украины) в Чугуеве, командуя сначала батальоном, потом полком.

В 1996 году закончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2000-2002 годах служил в 72-й механизированной дивизии 8-го армейского корпуса в Белой Церкви, возглавив ее после превращения ее в отдельную механизированную бригаду. В 2005-м закончил Национальную академию обороны (оперативно-тактический уровень) с золотой медалью.

С 2007-го Сырский находится на штабной работе, занимаясь в том числе военным сотрудничеством со странами НАТО.

C началом конфликта на Донбассе он вошел в военное руководство Антитеррористической операции (Операции объединенных сил, ООС).

В 2019 году президент Владимир Зеленский уволил Сырского с должности командующего ООС, назначив, впрочем, командующим Сухопутными войсками, которым он остается по сей день.

После начала полномасштабного вторжения России на Сырского была возложена оборона Киева и Киевской области. Столицу в итоге удалось отстоять, за что командующий Сухопутными войсками получил разные награды, включая звание Героя Украины и орден Богдана Хмельницкого.

В связи с успешной обороной Киева его фамилия все чаще стала появляться в СМИ.

Написала о нем и The Washington Post в своем цикле статей о начале войны.

"Для защиты города Сырский организовал два кольца войск: одно на окраинах и одно в столице. Он хотел, чтобы внешнее кольцо было как можно дальше от внутреннего, чтобы защитить центр города от обстрелов и не дать россиянам сражаться на подступах к Киеву.

Для защиты столицы не хватало танковой мощи, была доступна только 72-я механизированная бригада, и этого было мало.

Поэтому Сырский приказал всем военным учебным центрам создать специальные батальоны и доставить в Киев используемые для обучения артсистемы", - описывает ситуацию The Washington Post.

В публикациях увидели заговор

Сегодня о генерал-полковнике Сырском много пишут в прессе и в соцсетях как об авторе плана успешной наступательной операции ВСУ в Харьковской области.

В том числе и в зарубежной.

Например, итальянское издание Il Foglio посвятило ему целую статью.

"За успехом украинского контрнаступления в Харьковской области и на севере Донбасса стоит генерал Александр Сырский", - пишет Il Foglio. - Это была его идея ловушки, чтобы сбить с толку русских непрерывными объявлениями о готовящемся нападении на юге, что вынудило Москву передислоцировать свои войска в этом районе, оставив незакрытым восточный фланг, где и прорвались украинцы. Это самая зрелищная военная операция, проведенная Киевом до сих пор, и она была даже сложнее, чем защита столицы, которой грозило окружение в конце февраля и начале марта. Оборону Киева в начале вторжения также организовал генерал Сырский. В первые дни после 24 февраля он удивил и Кремль, и Пентагон, которые были уверены, что Киев падет через два-три дня, а также свое начальство. Еще утром 24 февраля Киев защищала только одна бригада. И потом приехал Сырский. Украинские военные аналитики говорят, что до самого последнего момента многие в Генеральном штабе сомневались в плане Сырского и что ему пришлось долго упорствовать, прежде чем он смог навязать свою стратегию".

Подобные публикации и в целом интерес журналистов к Сырскому, в принципе, выглядят естественно с учетом значения, которое имеет успех ВСУ на Харьковщине для всего хода войны.

Однако в Украине многие увидели в этом политическую подоплеку и целую информкампанию по противопоставлению Сырского главкому ВСУ Залужному. Вспоминают и прошедший в августе слух, что Офис президента хочет сменить Залужного на Сырского (хоть потом Зеленский и опроверг наличие подобных планов).

Так, народный депутат седьмого созыва Андрей Мохник ("Свобода") написал на своей странице в Фейсбуке, что, по его мнению, по соцсетям намеренно разгоняется тезис о "едином авторе украинских побед на Харьковщине генерал-полковнике Сырском".

Как считает Мохник, это делается специально для умаления роли Залужного в этой операции, что политик увязывает со слухами о намерении Банковой снять его с поста главкома.

"Делается это с таким подтекстом, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уже есть замена. И это неслучайно, учитывая, что в течение уже нескольких месяцев подогреваются слухи о том, что Залужного снимут с поста главнокомандующего, а, чтобы избежать скандала, назначат министром обороны", - написал Мохник.

По его мнению, победа на Харьковщине не может быть заслугой одного, даже такого достойного генерала, как Сырский. "Это общий успех больших и малых военачальников и армейских аналитиков. Вся операция не может быть только в одной голове! Но точно только в одной голове было решение отдать приказ на проведение контрнаступления. И это голова Валерия Залужного", - пишет Мохник.

О попытке противопоставить Сырского Залужному, подозревает и волонтер Геннадий Друзенко, о чем он тоже написал на своей странице в Фейсбуке.

"Очевидно, что освобождение части Слобожанщины некоторые комментаторы и блогеры пытаются использовать, чтобы довести: есть альтернатива генералу Залужному на посту главнокомандующего ВСУ. Ему пытаются противопоставить… Сырского как настоящего (и чуть ли не единственного) архитектора изюмского контрнаступления", - написал Друзенко.

Он считает Сырского "достойным украинским военным", которого "безусловно" есть за что уважать.

"Но стратегически переиграл россиян все-таки главком Валерий Залужный. Именно он создал иллюзию главного удара на юге, переубедив врага перекинуть туда основные резервы, а в этот час скрытно перебросил силы и средства, нужные для наступления под Балаклеей", - написал Друзенко.

При этом он намекает, что за кампанией по раскрутке Сырского стоит власть, напомнив о непростых отношениях Офиса президента с главкомом.

"Политические игры и хорошо известная ревность Офиса верховного главнокомандующего к главкому ВСУ несвоевременны и вредны", - отмечает Друзенко, призывая оставить в покое мысли о рокировке Залужного на Сырского.

"Иерархия, сложившаяся в военном руководстве Украины, доказала свою эффективность. Коней на переправе не меняют. Особенно если эта переправа по дороге на восток, по ходу нашего наступления", - утверждает медик.

О непростых отношениях Офиса президента и популярного в обществе Залужного "Страна" уже писала.

По распространенной версии, на Банковой подозревают, что Залужный может превратить свою известность в политический капитал и побороться за высшие - уже гражданские - посты в государстве. Либо, даже если у него сейчас нет таких амбиций, к походу в политику его могут побудить многочисленные противники действующего президента Украины внутри страны, а также на Западе, откуда время от времени намекают, что они не хотели бы видеть ситуацию, когда Зеленский является безальтернативным политическим лидером.

Впрочем, и президент, и военное командование неоднократно опровергали слухи о разногласиях.

С войны в политику

Политолог Вадим Карасев напомнил, что недавно Залужный выпустил резонансную статью в соавторстве с первым заместителем главы оборонного комитета Рады, тоже генералом, Михаилом Забродским, который состоит во фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность".

"Это не просто статья о военных планах и целях, а завуалированное политическое заявление, которое в ОП, похоже, восприняли всерьез. Это стало еще одним аргументом в пользу теории об "угрозе" Залужного как потенциального конкурента Зеленскому, поддержанного прямо или косвенно Порошенко. И тут появляется Сырский - несомненно очень успешный военачальник. И обществу как бы говорят: у нас не один герой-генерал Залужный. Есть и другие", - говорит Карасев.

Политолог Руслан Бортник считает, что на самом деле сил, заинтересованных в кампании по популяризация Сырского, может быть несколько.

"Не только власть может хотеть, чтобы лавровый венок не достался одному Залужному. В принципе понятно, что если признать отцами той или иной победы сразу несколько генералов, они будут оттенять Залужного и уменьшать его влияние в обществе. Но есть и другой момент. Известные военные, возможно, в будущих кампаниях станут конкурентами, скажем так, профессиональных политиков. А если попытаться затянуть их к себе с расчетом на выборы? В "старых" партиях, которые сейчас выпали из поля зрения, вполне могут так считать и работать на известность того или иного героя войны. И им может быть не только Залужный", - комментирует Бортник "Стране".

Так или иначе, но уровень поддержки военных и доверия к ним в украинском обществе сейчас очень большое.

И вероятность того, что нынешние генералы и прочие известные военные после окончания войны пойдут в политику, является высокой (и это касается не только Залужного и Сырского). Тем более что есть и исторические примеры - Дуайт Эйзенхауэр в США или Шарль де Голль во Франции.

И это станет серьезным вызовом для всех украинских политиков "довоенной" формации.