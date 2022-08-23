Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Залужного на другую должность
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность.
Президент добавил, что Залужный и вся команда качественно выполняют свою работу.
"Нет, я не планирую переводить на другую должность… Есть команда. Как я оцениваю работу? Мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда победим, будет оценка самая высокая", — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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