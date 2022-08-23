Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность.

Президент добавил, что Залужный и вся команда качественно выполняют свою работу.

"Нет, я не планирую переводить на другую должность… Есть команда. Как я оцениваю работу? Мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда победим, будет оценка самая высокая", — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее "Страна" разбиралась, почему усиливаются слухи о конфликте между военным и политическим руководством Украины.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.