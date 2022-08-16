Залужный доложил начштабу ВС Канады, на каком участке фронта в Украине сейчас сложнее всего
Наиболее напряженная ситуация на фронте сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.
Подробности разговора сообщает Телеграм-канал главкома.
Залужный рассказал канадскому коллеге, что по всей линии фронта россияне продолжают наступать, при этом ежедневно производят около 700-800 обстрелов украинских позиций, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов.
"Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области", – добавил главком.
Также он сообщил, что "беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности, на аэродроме Зябровка".
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