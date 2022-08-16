Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 августа. По его данным, противник пытается наступать по нескольким направлениям на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Противник продолжает пытаться установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, удержании захваченных районов Херсонской и частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море. Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок Беларуси не обнаружено. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине и Ходиного и Сварочного Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг обстреливал Одноробовку, Сосновку, Дуванку, Дементиевку, Питомник, Русскую и Черкасскую Лозовую, Черкасские Тишки, Петровку, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановку, Коробочкино и Чеполь. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Победы и Украинки.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины. В районах Новой Дмитровки и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия. Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии Краматорска, Верхнекаменского, Григорьевки, Переездного и Раздолевки. Возле Ивано-Дарьевки при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом.

На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опросного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя. Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БПЛА. Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии у Степной Долины, Новой Зари, Шевченко, Киселевки, Благодатного, Широкого, Кобзарцев, Андреевки, Добрянки, Осокоровки, Потемкино, Трудолюбовки. Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового. Попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.

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