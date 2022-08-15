В понедльник, 15 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. Новая попытка наступления на Долину к северу от Славянска, ВСУ ее отбили.

2. Под Бахмутом противник атаковал в направлении Соледара и Кодемы, безуспешно, пишет Генштаб.

3. Бои в районе Песок и Первомайского, где россияне пытались улучшить тактическое положение. Успеха не имели.

4. Новое наступление на Павловку под Угледаром. Генштаб сообщает, что противник отброшен (российские паблики вчера вечером заявляли о "прорыве обороны Украины" в районе Угледара).

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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