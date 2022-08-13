В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 августа, в которой говорится, что вблизи Марьинки, Авдеевки и Песок продолжаются ожесточенные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Харьковском направлении враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел. На Славянском направлении недалеко от Новой Дмитровки и Долины была безуспешная попытка прорвать оборону украинских войск. На Краматорском направлении штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил. На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями россияне пытались продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имели, кое-где продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении оккупанты пытаются прорваться вблизи Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жестокие бои. На Новопавловском и Запорожском направлениях потерпели крах попытки врага улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки. На Южнобугском направлении враг безрезультатно попытался продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое.

Также в Генштабе ВСУ подробно рассказали о ситуации на фронтовых направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка в Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

На Славянском направлении враг проводил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Великой Камышевахи, Долгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Залиман.

На Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Временного Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудары возле Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник проводит огневое поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.

На Южнобугском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.

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