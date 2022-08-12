Россия удвоила количество авиаударов по военным позициям и гражданской инфраструктуре Украины по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Самолеты и вертолеты противника избегают залетов в радиус действия нашей ПВО, поэтому точность этих ударов низкая", – добавил он.

Громов также сообщил, что Украина направит подкрепление в Пески, прифронтовой населенный пункт на окраине Донецка, где в последние дни идут интенсивные бои.

"В течение недели противник постоянно штурмовал Пески, проводя по 6-7 атак в день", – сообщил он.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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