По Никополю Днепропетровской области ночью с 10 на 11 августа было выпущено 120 ракет из "Града". Два человека погибли и семь получили ранения, среди них 13-летняя девочка.

Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Повреждены 40 многоэтажек, пять квартир полностью разрушены, спасатели разбирают завалы.

Также есть попадания по школам, магазинам и автомобилям. Перебита линия электропередач, без света остались более 6 тыс. жителей.

Также россияне обстреляли Червоногригоровскую громаду. Есть разрушения в 14 домах. Повреждены амбулатория, магазин и стадион. До тысячи людей остались без света.

В Криворожском районе области под обстрел из "Ураганов попала Зеленодольская громада. Произошло несколько пожаров.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадала семья.

В Днепровском районе зафиксирован прилет ракеты.

Напомним, вчера в Никопольском районе погибло 13 человек.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.